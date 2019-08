Studenten op kamers bij bejaarden: twee vliegen in één klap

Gezocht: senioren in Groningen die een kamer over hebben. Zij kunnen zich aanmelden voor het project ‘Jong en Oud Wonen Samen’, dat senioren koppelt aan studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het project slaat twee vliegen in een klap, zeggen de initiatiefnemers: zowel de woningnood onder studenten als eenzaamheid onder ouderen wordt aangepakt.

Het project is een initiatief van de Wetenschapswinkel UMCG, Humanitas en Healthy Ageing Netwerk (HANNN). Zij spreken van een winwin-situatie. “De oudere kan hulp gebruiken bij kleine huishoudelijke taken en staat open voor gezelschap en de jongere kan op een rustige, betaalbare en betekenisvolle manier wonen tijdens diens studieperiode.”



Toch is de ‘klik’ tussen de student en de bejaarde het allerbelangrijkste, zeggen de initiatiefnemers. Daarom wordt er een laagdrempelige kennismakingsbijeenkomst georganiseerd, waarbij jong en oud onder het genot van een hapje en een drankje kennis met elkaar kunnen maken.



De eerste aanmeldingen van jongeren die op zoek zijn naar een kamer druppelen al binnen. Het projectteam is nu actief op zoek naar ouderen.



De bedoeling is om in september de eerste match te maken, voor een duur van drie maanden. De Wetenschapswinkel UMCG onderzoekt hoe het ‘samenwonen’ dan bevalt.