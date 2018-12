Stroomstoringen en lage waterdruk in provincie

In Roden, Onderdendam en Roodeschool viel de stroom uit. Alleen in Roodeschool heeft netbeheerder Enexis de problemen nog niet opgelost. De storing werd om 08.14 uur gemeld en volgens de website is Enexis in totaal twee tot drie uur bezig met het oplossen van de storing. De oorzaak en het aantal getroffen woningen is nog niet bekend.



In Roden was sprake van een kabelbreuk, terwijl in Onderdendam twintig woningen zonder stroom zaten.



Lage waterdruk

In onder andere Vierhuizen en Ulrum klaagden bewoners over lage waterdruk. Volgens het Waterbedrijf Groningen moest er een pompstation worden herstart en zorgt dat tijdelijk voor een lagere druk.