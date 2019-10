Stopzetten van gaswinning leidt tot afbouwen bedrijf GasTerra

Een groot deel van die medewerkers zit op het hoofdkantoor in het centrum van Groningen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken laat in een Kamerbrief weten dat er een sociaal plan komt voor de werknemers. De directie van GasTerra moet een plan maken voor de afbouw van het bedrijf. Het is nog niet duidelijk wanneer het bedrijf helemaal dicht gaat.



GasTerra draaide vorig jaar met de handel in gas een omzet van 11,2 miljard euro. Het bedrijf is voor de helft eigendom van het Rijk. De andere helft van de aandelen is in handen van Shell en ExxonMobil.