Steeds meer bedrijven uit Groningen kiezen voor kartonnen koffiebekers

Plastic bekers, iets wat een tijd geleden misschien normaal was maar op dit moment echt not done is. Niet alleen om het feit dat plastic zoveel mogelijk uit ons systeem verwijderd moet worden. Het is ook nog eens niet praktisch. Overstappen op een kartonnen koffiebeker maakte het koffie drinken al een stuk aangenamer, nu dat de dubbelwandige kartonnen koffiebeker op de markt is gekomen zal het koffie drinken alleen maar verbeterd worden.

Het is geen geheim dat steeds meer bedrijven in Groningen kiezen voor kartonnen koffiebekers. Naast het feit dat het een milieubewuste keuze is heeft de kartonnen koffiebeker nog veel meer voordelen. Denk aan het feit dat je minder snel je handen verbrand en dat je koffiebeker beter geïsoleerd is. Natuurlijk staat de ontwikkeling ook niet stil en is er sinds kort de dubbelwandige kartonnen koffiebeker. “Deze beker zorgt ervoor dat bedrijven hun klanten en werknemers kwaliteit kunnen bieden, de koffie blijft langer warm en je brandt hier ook nog eens je handen niet aan.” Aldus Daan Willemsz van Cupsz.nl.



Deze dubbelwandige koffiebeker behoudt naast deze praktische voordelen gewoon de mogelijkheden om de bekers in te zetten voor promotie. Het blijft mogelijk om de bekers in fotokwaliteit te bedrukken met een merk of boodschap naar keuze. Daarnaast zijn de kartonnen bekers ondanks hun dubbele wand nog steeds milieuvriendelijk doordat ze te recyclen zijn.