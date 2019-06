Groningen staat zaterdag voor een groot deel in het teken van het muziekfestival Stadspark Live. Er worden 20.000 bezoekers verwacht voor het concert waar onder meer Sting, Anouk en The Specials aan meewerken.

Stadspark Live is een initiatief van Mojo Concerts in samenwerking met cultuurcentrum De Oosterpoort. Er zijn vijfhonderd mensen ingezet om het festival zaterdag, op de Drafbaan, in goede banen te leiden.