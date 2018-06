Stadjer bedreigt voorbijgangers met mes

De politie in Groningen heeft vrijdagnacht een 29-jarige Stadjer opgepakt die in de omgeving van het Zuiderdiep en de Kleine Raamstaat een aantal voorbijgangers bedreigde met een mes.

Vrijdagnacht kwam bij de politie een melding binnen dat iemand was bedreigd met een mes.

Nadat de verdachte van deze bedreiging, een 29-jarige Stadjer, was aangehouden, bleek uit verklaringen van getuigen dat hij eerder ook al iemand had bedreigd en mogelijk zelfs had aangevallen.

In het kader van het onderzoek hoopt de politie dat ook dit eerdere slachtoffer zich alsnog meldt. Volgens de getuigenverklaringen gaat het om een man die rond kwart voor twaalf 's avonds door de verdachte werd bedreigd.