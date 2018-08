Stad komende week in het teken van 50e editie KEI-week

Van 13 tot en met 17 augustus neemt de Groningse studentenpopulatie de stad weer even over tijdens de KEI-week, die dit jaar zijn 50-jarige jubileum viert.

Gouden jubileum

Het vijftigjarig jubileum maakt de KEI-week dit jaar extra feestelijk. Zo heeft de organisatie het jaarlijkse Open Air Festival voor de gelegenheid in een nieuw jasje gestoken.



Onder de naam 'Lustrumfestival: KEI at the Beach' vindt het festival dit jaar plaats op het strand van de Kardingerplas. Iedereen, studenten en Stadjers, is welkom tijdens dit gratis toegankelijke feest, met optredens van Wulf, Eend, Swifty en Sorry John.