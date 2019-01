Spoeddebat over uitlatingen burgemeester Den Oudsten in interview met Shell

De gemeenteraadsfracties van de SP en de Stadspartij voor Stad en Ommeland hebben voor woensdag een spoeddebat aangevraagd over de uitlatingen van burgemeester Den Oudsten in een interview met Shell.

In het interview geeft Den Oudsten aan dat hij voor Shell een hoofdrol ziet weggelegd in de transitie naar duurzame energie. Het bedrijf zou daar volgens de burgemeester voor moeten samenwerken met Groningse kennisinstellingen. Tegelijkertijd stelt Den Oudsten ook dat ze de verantwoordelijkheid moeten nemen in de schadeafhandeling. “Dat kan en moet beter, vlotter en ruimhartiger”, aldus Den Oudsten in het interview.



De SP vind echter dat het olie- en gasbedrijf geen enkele rol meer zou moeten spelen in Groningen. "Shell moet slechts één ding doen: betalen voor de schade die ze hier hebben aangericht. Verder helemaal niets", aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk.



Het spoeddebat staat voor woensdag op de agenda.