Spoeddebat over boerenprotest in Groningen

Het boerenprotest van maandag is woensdag, vandaag, onderwerp van een actualiteitendebat in de gemeenteraad van Groningen. Het debat is aangevraagd door de fracties van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren.

Het protest van maandag, waarbij tussen de 600 en 800 tractoren in de Groningse binnenstad aanwezig waren, liep in de loop van de middag uit de hand.



De fracties willen onder andere weten waarom er zoveel tractoren waren toegestaan, en wat de afwegingen waren om tijdens het protest wel of niet in de grijpen. “De boeren riepen op een bepaald moment op tot het forceren van toegang tot het provinciehuis. Wat is toen de afweging geweest om al dan niet op te treden?”, is één van de vragen.



Deur provinciehuis



De drie fracties willen ook weten waar de schade wordt verhaald. “Denk hierbij aan de kapotgereden deur van het provinciehuis, de kapotgereden hekken op de Vismarkt, het omploegen van het Martinikerkhof?”



Het actualiteitendebat op woensdag 16 oktober begint om 15.30 uur en duurt maximaal een uur. Het is live te volgen op groningen.raadsinformatie.nl.