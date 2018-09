Speciale commissie moet impasse bij megaproject Ring Zuid doorbreken

De stuurgroep van het megaproject, waarin onder andere de gemeente en provincie Groningen zitten, wil eerst de organisatorische zaken op orde hebben. De speciale commissie is ingesteld om straks advies te geven over de problemen rondom de planning en kwaliteit van het project.



Impasse

Afgelopen zomer werd bekend dat de aanpak van de zuidelijke ringweg drie jaar vertraging oploopt, door verschillende oorzaken. Er is nog door Aannemerscombinatie Herepoort geprobeerd om een jaar in te lopen, maar de plannen daarvoor werden niet goedgekeurd. Sindsdien verkeert het project in een impasse, waarbij alleen aan enkele lopende klussen wordt gewerkt. Er zijn al wekenlang geen grote nieuwe werkzaamheden gestart en dat zal de komende tijd ook niet gebeuren.



Nieuwe planning

De aannemer werkt op dit moment aan een nieuwe planning, waarbij ook wordt gekeken hoe ze weer kunnen inlopen op de planning. De komende tijd wordt nog wel gewerkt aan de renovatie van het viaduct aan het Vrijheidsplein, de werkzaamheden bij de skivijver bij het Europaplein en een aantal voorbereidende werkzaamheden. Voor die werkzaamheden was al toestemming gegeven.



Samenstelling speciale commissie

De speciale commissie wordt gevormd door twee vertegenwoordigers van de stuurgroep en twee afgevaardigden van de aannemer. Professor Marcel Hertog, hoogleraar Infrastructuur aan de TU Delft, is de onafhankelijke voorzitter. Het is de bedoeling dat de commissie binnen een aantal weken met een advies komt.



