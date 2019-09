Spanjaarden hebben Groningen en FC Groningen wel érg hoog zitten

Spanjaarden werkzaam voor een sporttijdschrift schatten Groningen hoog in. Letterlijk. Want op een plattegrond van Nederland hebben ze Groningen en FC Groningen aangegeven op het eiland Rottum.

Dat meldt het Instagramaccount De coachnl.

Het betreft een kaart van alle Nederlandse Eredivisieclubs in een Spaans tijdschrift.

Overigens geven ze niet alleen FC Groningen een verkeerde plek, maar ook Amsterdam.

RKC Waalwijk mag zich melden in Gouda. VVV is naar Nijmegen verhuisd en ook AZ moet je per boot zien te bereiken: op Texel.