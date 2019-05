Duncan Laurence schreef ook muziek voor ‘Ode aan Groningen’ - liedje van Janneke Jager gaat ‘viral’

Het lied bereikte Ode aan Groningen op de Facebookpagina van de Groninger Internet Courant bereikte al bijna 80.000 mensen.

Janneker Jager werd geboren in Uithuizen, en woonde jarenlang in Groningen. Maar daarna verhuisde ze naar onder meer Leiden en Utrecht, en maakte daar naam als cabaretière.

Janneke won ooit de Publieksprijs van het Utrechts Cabaretfestival (2013) en stond in de kwartfinale van het Leids Cabaretfestival in 2015. Ze breidde haar vlieguren op het podium flink uit in de twee jaar dat ze speelde bij De Cabaretpoel. Hierbij maakte ze deel uit van de samenstelling met oa Thijs van de Meeberg, Patrick Nederkoorn en Marco Lopes. Ze werd door Guido Weijers geprogrammeerd tijdens zijn Comedy Festival.

Was als ‘zingende columniste’ een jaar lang de vertolker van het maandlied in UVandaag van RTV Utrecht en was 1,5 jaar de vaste muzikale openingsact van de talkshow ‘Talk of the Town’ van datzelfde medium. Ze zingt maandelijks in het ‘Science Café’ in TivoliVredenburg in opdracht van Universiteit Utrecht.