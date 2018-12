SodM: Lekkage aardgascondensaat door menselijk en technisch falen

In de nacht van 2 op 3 oktober kwam een kleine 30.000 liter aardgascondensaat in het oppervlaktewater terecht. Uit onderzoek van SodM blijkt dat het mis ging door een kapotte pomp, waardoor het aardgascondensaat in een calamiteitenbak terecht kwam. Toen deze opvangbak vol was, kon het aardgascondensaat ruim 2 uur lang het riool instromen. In die tijd is twee keer een alarm afgegaan maar daar heeft de NAM niets mee gedaan. De lekkage stopte nadat een medewerker van de NAM de reservepomp opstartte vanuit de controlekamer in Hoogezand, zo blijkt uit het onderzoek.



Door de lekkage hadden omwonenden van het tankenpark last van prikkende ogen, hoofdpijn en misselijkheid. Er loopt een onderzoek naar de effecten voor de omwonenden van blootstelling aan aardgascondensaat. Begin 2019 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.



Het tankenpark van de NAM staat sinds 6 oktober onder verscherpt toezicht van SodM. Dat blijft het geval tot de SodM er zeker van is dat de NAM voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Het Openbaar Ministerie doet een strafrechtelijk onderzoek.