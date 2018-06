Shell en ExxonMobil zien af van claim voor achtergebleven gas

Beide oliebedrijven laten ook weten dat ze garant staan voor de financiële positie van de NAM. Maar daarvoor willen Shell en Exxon wel iets terug. Wiebes heeft ze beloofd dat ze een groter deel van de gasopbrengsten krijgen.



Wiebes besloot afgelopen jaar de gaskraan helemaal dicht te willen draaien. Daardoor blijft er zo’n 450 miljard kuub aardgas in de grond zitten en dat vertegenwoordigt een waarde van 70 miljard euro.



Een eventuele claim, waar beide bedrijven eerder nog over spraken, is nu van tafel. Ook committeren ze zich aan de versterking in het gebied en de vergoeding van schade. Met de NAM is afgesproken dat ze in 2018 en 2019 geen dividend uitbetalen.



Van 10 naar 27 procent

De staat kreeg tot nu toe 90 procent van de inkomsten van de gaswinning. De overige tien procent gingen naar Shell en ExxonMobil. Ze hebben met minister Wiebes afgesproken dat ze nu 27 procent van de opbrengsten krijgen, als compensatie voor de claim.



Een deel van dat geld komt weer tot beschikking van de Groningers. Zowel de NAM als het kabinet zouden beiden 500 miljoen euro in een fonds steken dat zich inzet voor het toekomstperspectief van Groningen.