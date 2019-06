Schademeldingen aardbeving Westerwijtwerd naar 4474

Er waren 124 meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS). In 22 situaties waren veiligheidsmaatregelen nodig, meldt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).



Het aantal meldingen is de afgelopen paar dagen fors toegenomen. Mogelijk heeft dat te maken met het debat van dinsdagavond in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. Daarbij kwam ook de door TCMG voorgestelde Stuwmeerregeling aan de orde, over het sneller afhandelen van schade voor gedupeerden die daar al heel lang op wachten.



Over de eerste ruim duizend schademeldingen is een eerste analyse gemaakt. Daaruit blijkt dat 22,5 procent al een schademelding bij TCMG had lopen. Voor ruim 66 procent was het de eerste schademelding.