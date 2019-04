Schademelders krijgen 350 euro aan wachtgeld

De enige voorwaarde voor het ontvangen van het geld is dat de schade wel moet worden erkend en dat de afhandeling langer dan een jaar duurt. Naar verwachting komen ongeveer 8.000 huishoudens in aanmerking voor de vergoeding.



Daarnaast ontvangen ongeveer 500 melders de vergoeding met terugwerkende kracht. Zij hebben de mijnbouwschade al toegekend gekregen, maar moesten ook langer dan een jaar wachten.



Volgens de commissie, die vorig jaar is opgericht, was er tijd nodig om op stoom te komen en een slag te maken in de 22.000 schademeldingen die het op haar bordje kreeg. De TCMG hoopt voor het einde van het jaar het grootste deel van de meldingen te hebben afgehandeld.