Ruim 430 Groningers melden schade

Bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) waren woensdagmiddag rond 16.00 uur 431 meldingen binnengekomen van mensen die schade hebben aan hun huis. In negentien gevallen was de schade zo ernstig dat er melding werd gedaan van een zogenoemde Acuut Onveilige Situatie (AOS), zo meldt een zegsman.

Bij vijf van die woningen is inmiddels het speciale AOS-team langs geweest. Bij geen van de huizen hoefden veiligheidsmaatregelen te worden getroffen, zo laat de woordvoerder weten. "Inspectie wees uit dat er dus geen sprake was van een acuut onveilige situatie." De overige veertien woningen worden woensdagavond of donderdag gecontroleerd door medewerkers van het AOS-team.

De TCMG heeft extra medewerkers ingezet vanwege de drukte. Normaal gesproken zitten er tien mensen aan de telefoon, woensdag waren dan er 25. Ook voor komende dagen heeft de TCMG extra bezetting geregeld.





De TCMG heeft vorig jaar de schadeafhandeling overgenomen van de NAM. Bij het schadeloket van de overheid kwamen er de afgelopen tijd ongeveer 200 nieuwe schademeldingen per week binnen. Wel werden er per week steeds zo’n 300 schademeldingen afgehandeld. Op dit moment liggen er nog meer dan 15.000 meldingen op de plank die nog moeten worden afgehandeld. Een flink deel daarvan is nog afkomstig van de NAM.