Ruim 3500 deelnemers aan KLM Urban Trail: rennen dwars door Groningse gebouwen

In enkele jaren tijd heeft de ‘Urban Trail’ - het rennen door beroemde, markante of historische gebouwen – zich ook ontwikkeld tot een populair hardloop-evenement. Gisteren werd de KLM Urban Trail voor de vierde keer gehouden, en met 3500 deelnemers was het evenement al ruim van te voren uitverkocht. Gisteren genoten de deelnemers met volle teugen van het lopen én van de Groningse gebouwen.

Enkele highlights van de vierde editie waren de Gasunie, het Provinciehuis, Vesta Woonforum en de Universiteitsbibliotheek, samen met nog 17 andere locaties.

Na het eerste startschot op de Vismarkt in het centrum van Groningen volgden maar liefst 21 locaties op de route van de KLM Urban Trail Groningen. Onder perfecte omstandigheden konden de deelnemers genieten van mooie ochtendloop. De temperaturen waren tijdens het startschot aan de koude kant, waarna de zon doorbrak en de fanatiekelingen zich konden opwarmen in de locaties. Zonder wedstrijdelement en met extra veel beleving konden de lopers een ontdekkingstocht van ongeveer 5 km of 11 km lopen.

In bijna alle locaties konden de lopers genieten van diversiteit aan entertainment en samen met de toeschouwers maakte dit het evenement compleet. “Wat een fantastische dag! Als organisatie zijn we zeer tevreden over het verloop van de dag. Geweldig om te zien dat zoveel deelnemers enthousiast en blij over de finish komen.” aldus Elske Dijkstra, organisator van de KLM Urban Trail Groningen.

Na afloop konden de deelnemers een echte KLM Urban Trail Groningen medaille aan de collectie toevoegen. Daarna werden de deelnemers ontvangen met een welverdiend ontbijtpakket en herinneringsmedaille.

De eerstvolgende KLM Urban Trails vinden plaats in Rotterdam (12 mei), Zwolle (19 mei), Utrecht (16 juni) en Leeuwarden (23 juni). Alle KLM Urban Trails zijn te vinden op www.klmurbantrailseries.nl.