Nu ook tijger in Alteveer ??

RTV Noord had vrijdagavond een geweldige primeur: er bleek een wolf gesignaleerd in het oost-Groningse Alteveer.

Vrijdagavond meldde de omroep voor Groningen op haar veelgelezen website: “In Alteveer is vrijdagmiddag een wolf gesignaleerd. De wolf is vastgelegd op video, terwijl ze door het buitengebied loopt. Peter Langendijk reed toevallig langs en wist het dier rond 16:00 uur op beeld vast te leggen.”

Een saarlooswolfhond (puppy) (archieffoto).

De volgende dag, ’s middags om 13.50 uur, begint er twijfel te ontstaan over de vraag of het wel een wolf was. Dan verschijnt het volgende bericht op de website:

“Loopt er een wolf in Alteveer? Eerko Rijks moet gniffelen bij het horen van de vraag. Want hij weet het zeker: het op beeld vastgelegde dier is Donya, de saarlooswolfhond van zijn moeder. 'Die is even ontsnapt', zegt Rijks. 'Ik zag meteen op de video dat het op het erf van de overburen was en dacht: dat moet onze hond wel zijn.””

Tijger van Alteveer ? En zo zorgt RTV Noord voor mooi vermaak ! Prachtig en gezellig!

De leeuw van Alteveer

We doen zelf ook even een duit in het zakje: