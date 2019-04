Rookschade na woningbrand aan de Jan van Hissink Jansenstraat

Tijdens de brand was er een persoon in het pand aanwezig. De brandweer kon haar op tijd uit de woning halen. Ze had rook geïnhaleerd en is daarom naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.



Volgens RTV Noord raakte bij de brand ook een kat gewond. Het beestje sprong van zes meter hoogte naar beneden.



De brandweer laat weten dat de brand snel onder controle was. De woning is vervolgens door geventileerd.



Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk.