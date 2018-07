Ring Zuid weer afgesloten vanwege smeltend asfalt

Een deel van de zuidelijke ringweg in de richting van Drachten is vrijdagmiddag opnieuw afgesloten omdat het asfalt begint te smelten. Dat was donderdag ook al het geval.

De weg is vooralsnog afgesloten tussen knooppunt Euvelgunne en het Europaplein. De kans bestaat dat straks ook het deel tussen het Europaplein en het Julianaplein dicht gaat.



Probleem is dat de voeg tussen de nieuwe tijdelijke weg en de bestaande weg veel te zacht wordt. In de nacht van donderdag op vrijdag werd al een spoedreparatie uitgevoerd. De aannemer liet toen al weten dat als het weer zo warm zou worden, dat de weg dan opnieuw zou kunnen worden afgesloten.



Volgens de aannemer wordt de voeg komende nacht gerepareerd. Het is nog niet bekend wanneer de weg weer open gaat.