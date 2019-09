Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stijgt verder op internationale ranking

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kruipt gestaag omhoog op internationale rankings. Dat is voor de RUG een prettige ontwikkeling, omdat een plaats in de top honderd van dergelijke rankings kan zorgen voor extra prestige, extra studenten en uiteindelijk ook voor extra inkomsten.

De Rijksuniversiteit Groningen staat komend jaar op plaats 73 in de Times Higher Education (THE) Ranking . Dat is zes plaatsen hoger dan vorig jaar, toen de RUG op plek 79 stond. Dat meldt de RUG op haar website.

De RUG staat dit jaar met zes andere Nederlandse universiteiten in de top 100. De nieuwe resultaten werden woensdag 11 september 2019 bekend gemaakt. Dit is de hoogste positie tot dusver in de Times Higher Education voor de RUG.

Shanghai Ranking

In augustus jl. werd al bekend dat de RUG in de Shanghai Ranking (ARWU) 1 plaats was geklommen naar 65. In de QS ranking 2019 staat de RUG op plaats 115