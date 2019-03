Renovatie viaduct Vrijheidsplein maandag hervat

De werkzaamheden duren naar verwachting tot halverwege juli. Het verkeer heeft weinig hinder van de werkzaamheden, zo meldt Aanpak Ring Zuid.



Eerst wordt de bouwplaats onder het viaduct op het Vrijheidsplein opnieuw ingericht. De eigenlijke renovatiewerkzaamheden starten vervolgens op 1 april. Deze werkzaamheden bestaan uit het reinigen van de al gestraalde en uitgehakte delen, het repareren van onvolkomenheden en het aanbrengen van een coating. Voor de reparaties onder aan het dek wordt gebruik gemaakt van hoogwerkers.



Hinder



Het weghakken van het beton kan geluidhinder opleveren voor omwonenden, maar de verwachting is dat het niet veel meer hinder zal geven dan het huidige verkeersgeluid.



Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Het verkeer op het Vrijheidsplein moet de snelheid minderen van 50 km/uur tot maximaal 30 km/uur. Af en toe moet bouwverkeer het bouwterrein op- of afrijden. Werkzaamheden dichtbij de rijbaan, het voetpad of het fietspad, worden met groene doeken afgeschermd.



Renovatie



De renovatie van het Vrijheidspleinviaduct startte in het najaar van 2018. Eerst zijn graffiti en posters verwijderd, oude betonconservering weggestraald, beton verwijderd en gerepareerd en nieuwe betonconservering aangebracht. Daarna is begonnen met het repareren van het beton. Uiteindelijk wordt een nieuwe coatinglaag aangebracht die goed kan hechten. Daarmee is het beton weer voor jaren beschermd.