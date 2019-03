Rechter fluit Groningen terug over bordelen

De eigenaar had zes panden in het A-kwartier geschikt gemaakt voor prostitutie, maar de gemeente besloot in 2010 om een einde te maken aan de prostitutie in de voormalige rosse buurt. Om de panden voor bewoning geschikt te maken, moesten die eerst weer grondig worden verbouwd. De man vindt dat hij schade heeft geleden omdat hij minder huurinkomsten kreeg en omdat de panden ook minder waard zijn geworden.



De pandjesbaas zou zelf een bedrag van bijna een miljoen van de gemeente willen hebben, maar een speciale commissie bepaalde de schade op 466.500 euro. Het stadsbestuur weigert dat bedrag te betalen, omdat de pandjesbaas niet aannemelijk kan maken waarop hij de schade baseert.



De pandjesbaas vindt dat hij genoeg papieren heeft overlegd en kreeg al eens gelijk van de rechtbank. De Raad van State oordeelt nu ook dat de gemeente de claim opnieuw moet behandelen. Ze moet nu duidelijk aangeven welke documenten de pandjesbaas alsnog moet overleggen en dan ook snel een besluit nemen. Als ze de claim opnieuw weigeren, dan kan de pandjesbaas meteen weer bij de hoogste rechter aankloppen.