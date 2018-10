Ravage op A28 bij Assen; verkeer van en naar Groningen tot 16.00 uur gestremd

De A28 is vandaag waarschijnlijk tot 16.00 uur afgesloten door een ongeluk met drie vrachtwagens. Er is daardoor ook ernstige hinder voor het verkeer van en naar de stad Groningen.

Rond 05.15 uur botsten drie vrachtwagens op elkaar. Een van de vrachtauto’s kantelde en schoot ook door de vangrail. De weg ligt bezaaid met bieten, bouwmaterialen en post. Bij het ongeval vielen drie gewonden. Volgens de ANWB blijft de weg tot 16.00 uur in beide richtingen dicht om de ravage op te ruimen.



Automobilisten wordt geadviseerd om tussen Groningen en Zwolle om te rijden via Heerenveen. Tussen Assen en Groningen wordt het verkeer omgeleid via Veendam. Het verkeer wordt afgeraden om door Assen zelf te rijden. Daar staat het verkeer muurvast.