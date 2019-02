PVV weigert journalisten bij verkiezingsbijeenkomst in Groningen

Naast Groeneveld is ook Chris Bakker namens het Dagblad van het Noorden niet welkom, zo schrijft de krant op de eigen website. Bij hem gebruikt de PVV het argument dat de bijeenkomst niet meer openstaat voor de media en dat alleen sympathisanten van de PVV naar binnen mogen.



Willem Groeneveld had zelf een kaartje gekocht voor de bijeenkomst, maar zijn geld werd teruggestort met de mededeling dat hij niet naar binnen mag. Volgens de PVV komt de veiligheid van Bosma in het geding door de aanwezigheid van Groeneveld. Waarom het PVV-gezicht zich bedreigd voelt, wil de PVV niet zeggen.



Intimidatie

Het Dagblad van het Noorden vindt dat publicaties over de PVV op Sikkom geen reden mogen zijn om Groeneveld te weigeren. Volgens Willem Groeneveld wordt hij geweigerd omdat hij zich ooit intimiderend zou hebben gedragen tegen het Groningse Statenlid Ton van Kesteren. Zelf zegt Groeneveld dat er alleen een relletje is geweest tussen beiden over hoor en wederhoor. “Van Kesteren heeft me in een appje onder meer uitgemaakt voor linkse, activistische journalist”, aldus Groeneveld.



Groeneveld baalt dat hij geweigerd wordt. “Een onafhankelijke pers is een waakhond van de democratie”, zo zegt hij op de site van het Dagblad van het Noorden. “Dan ga je niet een journalist weigeren bij een bijeenkomst over democratie. De PVV spreekt schande over de omgang van Erdogan met journalisten, maar is zelf geen haar beter.”



Actiegroepen

De actiegroep Anti Fascistische Aktie (AFA) laat via Omroep OOG weten dat ze vrijdagavond gaan protesteren tegen de PVV met spandoeken en flyers. “De PVV is in onze visie een extreemrechtse partij die niet thuishoort in onze samenleving”, aldus AFA. Het Comité Groningen Tolerant heeft De Beurs eerder al gevraagd om geen zalen meer te verhuren aan organisaties als de PVV.



De PVV wil verder niet tegenover het Dagblad van het Noorden reageren.