PVV-raadslid Delfzijl stapt op na commotie over Facebookreactie

'Blussen met benzine!', zo schreef het Delfzijlster PVV-raadslid Emil Smeding afgelopen weekend onder een Facebookbericht over een brand in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De reactie leidde tot de nodige ophef, maar Smeding zag in eerste instantie geen kwaad in de opmerking. Vrijdagochtend besloot hij toch spijt te betuigen en op te stappen als raadslid.

Donderdag zei Smeding nog tegen RTV Noord dat hij geen kwaad zag in zijn reactie: “Ik heb niemand persoonlijk aangevallen. Bovendien is Facebook zo’n onzinmedium. Ik reageerde gewoon op die brand in Ter Apel en schijnbaar vallen mensen daarover”, zo liet het PVV-raadslid weten. "Ze steken al een paar keer achter elkaar een woning in brand. Nou, dan moeten ze het ook gelijk maar goed doen, toch?", zo verdedigde hij zijn uitspraak tegenover RTV Noord.



’s Avonds bood Smeding volgens zijn partij toch zijn excuses aan. “Voor deze opmerking, die terecht tot veel ergernis heeft geleid maakt Smeding dan ook zijn welgemeende excuses”, aldus een verklaring van de PVV.



Vrijdagochtend gaf Smeding ook zelf via Facebook te kennen dat hij spijt had van zijn reactie. Even later plaatste hij nog een bericht waarin hij zijn vertrek als raadslid aankondigde: “Gelet op alle commotie die is ontstaan vanwege mijn reactie op Facebook heb ik besloten mij terug te trekken uit de gemeenteraad van Delfzijl en mijn taken over te dragen aan de heer Schansema.”



Daarmee doelt Smeding op zijn partijgenoot Johan Schanssema, die onder het bericht al snel aangaf dat zijn naam met dubbel-s gespeld wordt.