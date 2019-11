Promotiedagen van start: twee dagen lang netwerken in MartiniPlaza

En dat is niet voor niets: er zijn zo’n 600 deelnemende bedrijven - groot en klein, jong en oud, start-ups en gevestigde orde - , 20 beurspleinen en 75 bijeenkomsten, verspreid over twee dagen. De Promotiedagen trekken gemiddeld zo’n 25.000 bezoekers.



De Promotiedagen gaan dinsdag om 12.00 uur officieel van start. In de ochtend komt wijnboer Ilja Gort vertellen over zijn grote passie, de smeerolie van de economie: wijn. Op de tweede dag van de Promotiedagen komt kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde zijn visie delen met het Noordelijke bedrijfsleven. Hij onderzoekt de relatie tussen mensen, technologie en ruimte.



Op het programma staat een doorlopende stroom van workshops, presentaties, colleges, pitches, netwerkborrels, meet and greets, matchmakingsessies en debatten. In Google’s Digitale Werkplaats bijvoorbeeld, kun je werken aan je digitale skills in een zestig minuten durende workshop. In het Marketingtheater volg je een marketingquiz, leer je over zakelijk vloggen en ontdek je de gouden kansen van Pinterest. Bezoek de Arena voor een sessie over Cybersecurity (Rickey Gevers) of Tony’s routekaart naar 100% slaafvrije chocolade, door Ynzo van Zanten (Tony’s Chocolonely). En beleef in de nieuwe PD Campus de Univé College Tour of ‘de kracht van een slecht idee’, door Rico Bakker.



De Promotiedagen zijn gratis te bezoeken. Je moet hier wel even een toegangskaart aanvragen.