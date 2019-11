Proef met waterstoftrein tussen Groningen en Leeuwarden

De waterstoftrein gaat ergens in het eerste kwartaal van 2020 ’s nachts rijden. Tijdens de proef wordt gekeken of waterstoftreinen een oplossing zijn voor duurzamer treinvervoer. Het gaat om het ophalen van zoveel mogelijk informatie en praktijkervaring. Er zullen tijdens de proef geen passagiers in de trein zitten.



De proef is een initiatief van Arriva, ProRail, Alstom, Engie en de Provincie Groningen.