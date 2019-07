Prijzen op het terras in Groningen stijgen minder snel dan in de rest van het land

De prijzen op het terras in Groningen stijgen minder snel dan in andere grote steden. Dat blijkt uit het terrasonderzoek dat vandaag groot in De Telegraaf wordt gepubliceerd. Een rondje met 2 koffie, 2 fris, 2 bier, en 2 rosé kost in Groningen nu 23,40 euro en dat is maar 20 cent duurder dan vorig jaar (0,9 procent). In de ranglijst van duurste terrassteden daalde Groningen van de 6 e naar de 9 e plaats.

Amsterdam voert de lijst aan. Daar ben je voor een rondje 27,05 euro kwijt. Dat is bijna twee euro meer dan een jaar eerder. De prijzen in Amsterdam stegen dus met 7,8 procent. Den Haag en Haarlem volgen op respectabele afstand met prijzen van 24,98 en 24,50 euro.



In heel het land steeg de prijs van het rondje met gemiddeld 3,1 procent naar een prijs van 22,64 euro. Die verhoging is onder andere te verklaren doordat het BTW-tarief van 6 naar 9 procent ging. Een rondje in Groningen is dus nog wel altijd duurder dan het landelijke gemiddelde. Bovendien verdienen de inwoners in de stad minder en daardoor heeft Groningen na Amsterdam de laagste terraskoopkracht.



Wil je echt een goedkoop rondje geven, dan moet je in Zwolle zijn. Daar kost een rondje je slechts 21,88 euro.