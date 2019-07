Prijsvraag Groninger Museum: hoeveel steentjes tel jij?

Mendini, die afgelopen jaar overleed, was de hoofdarchitect van het nieuwe Groninger Museum, dat dit jaar 25 jaar bestaat. Ter ere van die verjaardag zijn alle steentjes van de trap geteld. Diegene die het juiste aantal raadt, wint een mooie prijs.



De winnaars krijgen een door Alessandro Mendini ontworpen designstuk. Degene met de beste schatting wint een Amuleto-lamp en de tweede prijs is een Swatch-horloge. Meedoen kan tot en met 23 oktober door je schatting in het museum achter te laten. Let op: elk steentje telt, ook die van de pilaar ernaast.



Trap

De trap is een kunstwerk op zich. De bekleding bestaat uit mozaïeksteentjes, die grotendeels met de hand zijn aangebracht. Voor hoofdarchitect Alessandro Mendini had de trap ook een symbolische functie. In traditionele museumgebouwen gaan de bezoekers meestal met de trap naar boven. De achterliggende gedachte hierbij is dat kunst verheven is boven het alledaagse. Mendini draaide dit om: je moet juist naar beneden gaan om de kunst te bekijken.



25 jaar Groninger Museumgebouw

De 25ste verjaardag van het gebouw staat dit jaar centraal in het programma van het museum. Vooral de maand oktober staat bol van de feestelijke activiteiten. Zo opent op 12 oktober de tentoonstelling Mondo Mendini – De wereld van Alessandro Mendini van en over de Italiaanse architect en ontwerper, door wie het Groninger Museum één van de opvallendste en bekendste plekken van de wereld is geworden. De najaarscolleges van het Groninger Museum staan ook helemaal in het teken van het 25-jarig jubileum. Verder staan onder meer een bakwedstrijd en een groot feestweekend op de planning. Tijdens dit feestweekend, op 26 en 27 oktober, wordt de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt.



Ga voor meer informatie naar: groningermuseum.nl/25.