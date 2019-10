President rechtbank Noord-Nederland Van de Schepop treedt terug vanwege onrust 

“Het is belangrijk dat het vertrouwen in de rechtbankorganisatie terugkeert. Dat proces wil ik niet in de weg staan’’, vervolgt de teruggetreden president.



Rechterlijk bestuurslid van de rechtbank Albert Ploeger is benoemd als waarnemend president. Hij is voorstander van onderzoek naar de situatie in de rechtbank Noord-Nederland.



Binnen de rechtbank zou sprake zijn van een angstcultuur, die is ontstaan door toedoen van leidinggevenden. Tegenover de juridische website Mr. bevestigen meerdere rechters dat leidinggevenden zich autoritair gedragen, waardoor medewerkers geen kritiek durven te uiten.