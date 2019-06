Premier Rutte zegt vanuit Den Haag sorry tegen Groningen

Premier Mark Rutte heeft dinsdagavond weer eens z’n excuses aangeboden over hoe het kabinet is omgegaan met de aardbevingsproblematiek. Hij deed dat niet in Groningen, maar in de Tweede Kamer tijdens een debat over de gaswinning in Groningen.

“Ik vind het verschrikkelijk”, zei Rutte. “Wat er in Groningen nu gebeurt, wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd, Maar ook wat er in de laatste vijftig jaar is gebeurd. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemeende excuses aan.”



Volgens Rutte voltrekt zich in Groningen een crisis in slowmotion. De veiligheid van de Groningers heeft te lang geen rol gespeeld. Ook erkent Rutte dat het kabinet de opgaves in Groningen heeft onderschat en dat er teveel naar juridische elementen is gekeken. “Daar wil ik ook m’n excuses voor aanbieden”, aldus Rutte.



Rutte bood z’n excuses ook al eens aan tijdens een tv-uitzending van Buitenhof. De minister-president heeft z’n excuuswoord nog nooit uitgesproken in Groningen zelf.



Ook Wiebes door het stof

Tijdens het debat ging ook minister Eric Wiebes nog maar weer eens door het stof voor z’n ‘versprekinkje’ tijdens z’n bezoek aan Groningen, eind mei. Toen noemde hij de aardbeving van 3.4 bij Westerwijtwerd een ‘bevinkje’. “Dat is een enorm domme en kwetsende verspreking. Ik heb direct sorry gezegd en herhaal dat ook hier weer”, aldus Wiebes.



Nieuwe maatregelen

Tijdens het debat beloofde Wiebes te kijken naar het zo snel mogelijk verlagen van de gaswinning naar maximaal 12 miljard kuub, conform het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Eind juli moet daar meer duidelijkheid over komen. Ook kijkt de minister of meer nieuwe schademeldingen onder de 5000-euro regeling kunnen vallen.



Motie van afkeuring

De SP, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de PVV dienden een motie van afkeuring tegen minister Wiebes in. De coalitie steunde de minister en daarom werd die motie verworpen.