Postcode Loterij-deelnemers uit Glimmen winnen ruim 76.000 euro per lot

De Postcode Loterij organiseert traditiegetrouw ter plaatse een groot Kanjerfeest ter ere van de PostcodeKanjer die op nieuwjaarsdag valt. Hier horen de deelnemers uit het winnende postcodegebied welk bedrag zij maximaal per lot winnen. Dit was voor de deelnemers uit Glimmen, waarvan het lotnummer begint met 9756, de afgelopen dagen nog spannend. In tegenstelling tot de hoofdprijswinnaars wisten zij nog niet wat hun lot waard was.



Dromen komen uit

Leonie (26): “Mijn ouders spelen mee met één lot. We zijn echt ontzettend blij. Met dit bedrag kunnen we lekker op vakantie. Dat is voor ons namelijk niet vanzelfsprekend. Onze droombestemming? Disneyland Parijs. Dat zou geweldig zijn! Toen ik klein was, zei mijn vader altijd; als we de Postcode Loterij winnen, dan krijg jij een Lego-trein. Nu ben ik natuurlijk volwassen, maar dat gaat er nu dus alsnog van komen.”



Herbert (62) en Loes (54) vliegen elkaar om de hals als het winnende bedrag bekend wordt gemaakt. Loes kan haar tranen niet bedwingen. “De timing had niet beter gekund! Na een moeilijke tijd zijn we een huis aan het bouwen samen met onze vier kinderen. Herbert en Loes hebben elkaar 30 jaar geleden ontmoet in Scandinavië. “Samen met onze kinderen, die allemaal Scandinavische namen hebben, verwezenlijken we nu onze droom dat is toch geweldig!” zegt Herbert.



PostcodeKanjer

Op nieuwjaarsdag viel de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro op de postcode 9756 AK in het Groningse Glimmen. Vijf winnaars die meespelen met de winnende postcode verdeelden 26,95 miljoen euro en zijn dankzij de geldprijs in één klap multimiljonair. De andere helft van de PostcodeKanjer wordt verdeeld onder alle andere deelnemers die meespelen in het winnende postcodegebied 9756.



Verdeling van de prijzen

De verdeling van de 26,95 miljoen euro is afhankelijk van de hoeveelheid verkochte loten in de wijk en gebeurt op basis van het aantal Kanjerpunten die in het afgelopen jaar zijn opgebouwd. Hoe langer een lot meespeelde in 2018, hoe meer Kanjerpunten en hoe groter het aandeel in de prijs.