Politie zoekt jongetjes die man mishandelden op Oosterhamriklaan

De politie is op zoek naar drie jongens in de geschatte leeftijd van 10 tot en met 13 jaar die woensdagavond op de Oosterhamriklaan, tussen de kruisingen met de Antillenstraat en de Korreweg, een 22-jarige man mishandelden.

Signalement

In de hoop achter de identiteit van de agressieve jongelingen te komen, heeft de politie hun signalement verspreid via Facebook.



Dader één is een 13 à 14 jarige blanke tot licht getinte jongen van 1,65 meter met donkerbruin haar. Hij droeg tijdens de mishandeling een rode jas.



Dader twee betreft een 1,60 meter lange jongen van ongeveer 12 jaar met kort zwart haar. Hij droef een zwart-witte jas en een grijze joggingbroek met zwarte letters op de rechterpijp.



De derde dader is de kleinste en waarschijnlijk ook de jongste van het drietal. Hij is slechts 1,45 meter lang en zijn leeftijd wordt geschat op 10 à 11 jaar. Hij had volgens het slachtoffer lichter haar dan de twee andere daders en droeg een grijs-zwarte jas.