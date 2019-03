Politie zoekt getuigen gewapende straatroof

De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof op dinsdag 19 maart op het Gedempte Kattendiep in de stad. Een man werd daar onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn laptop en telefoon.

Volgens de politie werd het slachtoffer rond 23 uur onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen zijn spullen af te staan. Er raakte hierbij niemand gewond. De dader is er vandoor gegaan in de richting van de Peperstraat.



De verdachte is een man van tussen de 18 en 25 jaar oud. Hij had een bleek en rond gezicht, is zo’n 1.70 m groot, heeft een fors postuur, geen gezichtsbeharing en geen bril.



De politie roept getuigen op die tussen 22.30 uur en 23.30 uur bijzonderheden hebben gezien om zich via 0900-8844 te melden.