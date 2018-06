Politie waarschuwt voor babbeltruc

De slachtoffers werden aangesproken door een vrouw die vroeg of ze even binnen mocht komen om een briefje te schrijven voor haar tante. De vrouw werd binnengelaten en het briefje werd aan de keukentafel geschreven. Op dat moment kwamen er nog twee personen binnen die de woning doorzochten en geld meenamen. Het is ook een paar keer bij een poging gebleven vanwege het alerte gedrag van de slachtoffers.



Volgens de politie gaat het om twee vrouwen en een man.