Politie vindt wapen en munitie bij Groningse ISIS-aanhanger

Het strafrechtelijk onderzoek naar de man begon op vrijdag 15 februari met informatie van de AIVD. Volgens de inlichtingendienst zou hij niet alleen over een vuurwapen beschikken, maar ook de ideologie van ISIS aanhangen en deze terroristische organisatie ondersteunen.



Bij doorzoekingen in De Lutte en op het vaste woonadres van de man in Groningen is beslag gelegd op mobiele telefoons, een laptop en een aantal gegevensdragers. In de woning in Groningen trof de politie in de meterkast een kinderrugzak aan met daarin een pistool, een gevulde patroonhouder en een doos met losse munitie. Ook is beslag gelegd op documenten waarin de gewapende strijd tegen de ongelovigen wordt verheerlijkt.



Na zijn aanhouding is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Rotterdam en voor twee weken in bewaring gesteld. De raadkamer van de rechtbank heeft dinsdag de voorlopige hechtenis verlengd met 90 dagen.



Volgens de politie zwijgt de verdachte tegenover de politie. In het en zit in het belang van het onderzoek in alle beperkingen, zo meldt het Openbaar Ministerie.