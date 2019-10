Politie: verdachte in beeld voor moord in Pathé Groningen; slachtoffers echtpaar uit Slochteren

De politie heeft een verdachte op het oog voor een dubbele moord gisteren in de bioscoop Pathé in Groningen. Justitie heeft foto’s vrij gegeven van de man.

De verdachte is de 33-jarige Ergün Senarabaci.

Volgens het Algemeen Dagblad zijn de twee slachtoffers schoonmakers in het Pathé-gebouw. Het zou gaan om een echtpaar uit Slochteren, dat gezamenlijk bezig was met schoonmaakwerkzaamheden en mogelijk is overlopen door de verdachte, een man uit Rotterdam, aldus het AD. volgens familieleden en buren in Rotterdam een verwarde man met ernstige psychische problemen.

Nadat de twee lichamen werden aangetroffen is er door de politie direct een Team Grootschalige Opsporing opgericht. Uit onderzoek is vervolgens de verdachte Ergün Senarabaci in beeld gekomen.