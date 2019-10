Politie houdt moordverdachte aan in Groningen na schoten

De politie in Groningen heeft de man aangehouden die wordt verdacht van moord op twee mensen in de bioscoop Pathé. Dat heeft de politie zojuist bekend gemaakt.

Bij de aanhouding is geschoten en de verdachte is hierbij gewond geraakt en gaat onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis, aldus de politie via Twitter.



De man is aangehouden aan het Hoendiep ter hoogte van het tankstation.



In bioscoop Pathé werden zaterdagochtend de levenloze lichamen van een echtpaar uit Slochteren gevonden. Het zou gaan om schoonmakers. Er volgde een zoektocht naar de verdachte. De politie maakte zijn naam bekend. Ook werd er een foto verspreid van de 33-jarige Ergün S.



Foto's: Rieks Olijnhuisen