Politie rijmt erop los voor pakjesavond

De politie rijmt er vandaag vrolijk op los. Het is namelijk pakjesavond en volgens de politie is dat onder het inbrekersgilde een populaire avond voor woninginbraken. Op sociale media wordt daarom gewaarschuwd. Hoor je gestommel, bel dan met spoed de politie op het alarmnummer 112.



Niet alleen Sint klimt vanavond over de daken.

Pakjesavond kent namelijk vele inbraken.

Hoort u dus gestommel bij de buren?

Of ziet u boeven over de schutting gluren?

Denk dan niet... 'Het zit wel goed...'

Maar bel 112 en de politie komt met spoed!