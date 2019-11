Politie onderzoekt vijf branden in Groningen en houdt rekening met brandstichting

De politie is een onderzoek gestart naar vijf branden in noordelijke wijken in Groningen. In korte tijd waren er vijf branden in dezelfde omgeving in Groningen. Het betreft branden in onder meer de Eerste Hunzestraat, Hamburgerstraat, Floresplein. Semarangstraat en de Molukkenstraat. De politie houdt rekening met brandstichting.

Vrijdagmiddag 15 november omstreeks 16.15 uur was er een brandje in een ondergrondse vuilcontainer aan de Eerste Hunzestraat. Zaterdag 16 november rond 20.11 uur stond er een vuilcontainer in de brand op de hoek van de Hamburgerstraat met de Star Numanstraat.

Diezelfde avond rond 20.55 uur stond er een dixie in de brand aan het Floresplein. Even later, omstreeks 21.40 uur, brandde er een papiercontainer in de Semarangstraat.

Rond 22.20 uur kreeg de politie de melding van een brand in een school aan de Molukkenstraat. Een gedeelte van de school is afgebrand. Medewerkers van Forensische Opsporing doen daar onderzoek naar.

Camerabeelden



De politie is ook zeer geïnteresseerd in (video)beelden gemaakt door voorbijgangers.

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen.

Getuigen



‘Wij houden rekening met brandstichting maar dat hoeft niet te betekenen dat alle branden zijn aangestoken. We zoeken getuigen. Tijdens de brand in de Molukkenstraat hebben wij met meerdere mensen gesproken. Heb je nog niet met ons gesproken maar heb je wel informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Bel ons dan via 0900-8844. Blijf je liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.’, aldus de politie in een via Facebook verspreide persverklaring.