Politie onderzoekt kledingdiefstal uit Willem Alexander Sportcentrum

De politie onderzoekt de diefstal van kledingstukken uit het Willem Alexander Sportcentrum in de stad. Volgens de politie zijn in december en januari meerdere kledingstukken uit het sportcentrum gestolen.

De kledingstukken werden aangetroffen tijdens een politieonderzoek. Van een aantal van de gestolen items was aangifte gedaan. Deze kledingstukken zijn inmiddels weer bij de eigenaar. Maar er zijn volgens de politie ook een paar stukken bij waarvan niet bekend is van wie ze zijn.



De politie roept bezoekers van het Willem Alexander Sportcentrum waarvan kleding is gestolen daarom op om aangifte te doen.