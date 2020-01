Politie onderschept 800 liter GHB-grondstof in loods aan Stavangerweg

De vaten GBL hebben een straatwaarde van ongeveer 300.000 euro. Bij de politieactie zijn twee mannen van 26 jaar en een man van 41 uit Groningen aangehouden.



De politie was de vaten GBL al eventjes op het spoor. De douane in Rotterdam had de agenten in december getipt dat de vaten vanuit China onderweg waren naar Groningen. De politie wist dus ook dat de vaten donderdag bij de loods zouden worden afgeleverd.



De twee 26-jarige mannen zijn ter plaatse gearresteerd, toen ze de vaten in ontvangst namen. Na recherchewerk kon zaterdag ook een 41-jarige verdachte worden aangehouden.



Alle drie de verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar blijven wel verdachten in de zaak. De vaten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.