Politie doet onderzoek naar dertien straatroven

De straatroven werden met name in de avonduren gepleegd en in het noordelijke deel van de stad en rond het centrum. Volgens slachtoffers zouden de overvallen zijn gepleegd door daders van zo’n 16 jaar oud met een getinte huidskleur.



De meest recente straatroof was afgelopen maandagmiddag in de Davidsstraat. Hier werd een tiener beroofd van zijn mobiele telefoon. In andere gevallen ging het om de omgeving van het Noorderplantsoen en de omgeving van het crematoriumterrein bij het Zernikecomplex. Vaak werden slachtoffers beroofd van geld of mobiele telefoon.



Volgens de politie waren de daders meestal op de fiets en droegen ze op het moment van de straatroof een bivakmuts, sjaal of capuchon om hun gezicht te bedekken.



De politie roept op om alert te zijn en bij verdachte situaties direct 112 te bellen. Daarnaast komt de recherche graag in contact met mensen die informatie hebben over de straatroven.