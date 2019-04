Politie deelt bijna 200 bekeuringen uit vanuit touringcar

De politie in Noord-Nederland heeft afgelopen twee dagen bijna 200 bestuurders op de bon geslingerd, voornamelijk omdat ze niet handsfree aan het rijden waren. De automobilisten werden betrapt vanuit een touringcar, waarna de overtreders door agenten in volgvoertuigen aan de kant werden gezet.

De controles vonden volgens de politie plaats op voornamelijk A- en N-wegen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.



In totaal werden 193 bekeuringen uitgeschreven. In 128 gevallen ging de bestuurder op de bon wegens het vasthouden van een mobiele telefoon. Er werd 23 keer bekeurd voor grovere snelheidsoverschrijdingen waarbij er 2 keer een rijbewijs ingevorderd werd. Verder werd er bekeurd voor onder andere het inhaalverbod voor vrachtwagens, onnodig links rijden, rechts inhalen en vluchtstrook rijden. Ook werd van een automobilist een bloedproef afgenomen omdat deze achter het stuur een joint rookte.