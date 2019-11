Plantsoenloop: duizenden genieten morgen van schitterende herfstsfeer; inschrijven kan nog

Morgen, zaterdag 2 november, doen vele duizenden weer meer aan de Plantsoenloop. Het bijzondere van deze loop is dat iedereen precies díe afstand kan kiezen die bij hem past. Van kort, tot langer: het hele gezin van meedoen. Het decor is schitterend: bomen in herfstkleuren, en een heuvelachtig parcours. Inschrijven kan nog steeds! Dat kan zelfs tot morgenmiddag.