Plan voor historisch appartementen-‘hofje’ op plek Casino Kattendiep

Het gaat om drie studenten van de Hanzehogeschool Groningen. In het kader van hun afstuderen wilden ze niets nieuws bedenken voor de lege plek van Holland Casino. De studenten kwamen met het idee van een appartementencomplex, maar wel gebaseerd op de oude, welbekende hofjes.

Het gaat om de studenten Joseph Gardella (21), Lars Ruinemans (23) en Marnix Prins (25). Een en ander meldt vandaag het Dagblad van het Noorden.

Volgens het artikel in het Dagblad van het Noorden willen de drie studenten in hun ontwerp wonen, werken en recreëren combineren. Ze hebben hun ontwerp de naam Kattenhof meegegeven.

De drie studenten vinden het oude Pepergasthuis een voorbeeld van duurzaamheid, omdat het vele generaties is blijven bestaan en dus kennelijk zeer functioneel is ontworpen.

Casino nog steeds in beeld

Of het plan daadwerkelijk doorgaat is nog maar de vraag, want er zijn nog steeds gesprekken over herbouw van een casino op deze plek.

Op de website van het Dagblad een video met een interview met de drie studenten: www.dvhn.nl/video