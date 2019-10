Plakje koek, burgemeester?

Hij kreeg als dank voor zijn inleiding een plakje koek. Nou, ja: het was meer dan een plak. Het betrof een echte Groninger koek van Knol, van maar liefst anderhalve meter lang. Hij kreeg de koek uit handen van Harm Post, voorzitter van de Commercieele Club Groningen.

Gelukkig was de burgemeester niet op de fiets, en kon de koek in de dienstauto mee naar huis. Maar waarschijnlijker is dat de koek mee gaat naar het Stadhuis, waar de bodes het woensdag nog behoorlijk druk zullen hebben met het snijden van plakken voor alle aanwezige medewerkers.