Piet van Dijken staat in de Linda en maakt een hilarische reportage van de fotoshoot (VIDEO)

Piet van Dijken staat deze maand in het populaire magazine Linda. De bekende Groninger is volgens de lezers van het blad de meest bekende Groninger, maar juist niet buiten de provincie. Oftewel: in Stad kennen we Piet maar al te goed, maar zodra hij de provincie uit gaat, kent niemand hem meer. “Als ik in Amsterdam loop, word ik maar vijf keer herkend. Dat vind ik niet veel”, zegt Piet van Dijken in een hilarische reportage van de fotoshoot.

Van Dijken stapte samen met filmmaker Ismaël Lotz in de auto richting de hoofdstad, waar hij – zo lijkt het – een uitgebreide fotoshoot voor z’n kiezen kreeg. “Dit wel inspannend hoor. Zo’n sessie. Iedereen denkt dat het simpel is, zo’n shoot. Maar dat is het niet”, aldus Van Dijken.



Natuurlijk grijpen Van Dijken en Lotz ook de kans om een kijkje te nemen in de P.C. Hooftstraat, zeg maar de Herestraat van Amsterdam. De Amsterdammers worden daar gevraagd of ze wel eens in Groningen, de mooiste stad van Nederland, zijn geweest.



De nieuwe Linda met het interview met Piet van Dijken ligt nu in de winkel.